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Мурманская область. Арктика05.12.19 09:15

В Доме культуры «Первомайский» открылась областная экологическая выставка

В Мурманске в Доме культуры «Первомайский» прошла торжественная церемония открытия областной экологической выставки. Мероприятие организовано совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области. В церемонии приняли участие юные авторы работ и их родители, воспитанники Мурманской региональной общественной благотворительной организации многодетных семей и инвалидов «Радуга», вокальная группа «Нотки», а также и.о. министра природных ресурсов и экологии Анна Багрова и директор Дома культуры «Первомайский» Маргарита Викторова.

В рамках отборочного этапа на конкурс поступило более 2700 индивидуальных и коллективных творческих работ из Мурманска и Мурманской области в номинациях «декоративно-прикладное творчество» и «изобразительное искусство». Участникам было предложено три тематики: «Зимняя сказка», «Мусор только в урну», «Природа глазами детей».

Жюри под руководством заслуженного художника Российской Федерации Анатолия Александровича Сергиенко были отобраны 150 работ, представленные вниманию гостей церемонии открытия выставки. Выставка продлится до 21 декабря.

Все ребята и коллективы получат электронные сертификаты участников. Авторы лучших работ будут отмечены дипломами и благодарственными письмами, а также получат Красную книгу Мурманской области глазами детей.

Благодаря партнеру выставки АО «Электротранспорт города Мурманска» часть работ будет представлена вниманию пассажиров автобусов и троллейбусов Мурманска.

Анна Багрова поблагодарила администрацию Дома культуры «Первомайский» за организацию выставки, юных авторов работ, а также их родителей за участие и проявленный интерес к природе родного края.

В завершении мероприятия для всех желающих был проведён мастер-класс по рисованию пейзажа «Зимняя сказка».

 

 

 

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