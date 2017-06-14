В Доме ремёсел откроется конкурсная выставка «Земля – наш дом»

16 июня в 13.00 в отделе народного искусства и ремёсел Мурманского областного художественного музея состоится торжественное открытие областной конкурсной выставки детского художественного творчества «Земля – наш дом», посвящённая Году экологии в России.

Всего в экспозиции представлено более 150 работ юных художников, выполненных в различных техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства, по следующим темам: «Дети за сохранение природы»; «Природа родного края»; «Экология и Арктика»; «Пейзажи Кольского края»; «Мир вокруг нас».

Участники выставки - обучающиеся творческих коллективов кружков и студий изобразительного и декоративно-прикладного искусства учреждений культуры и образования Мурманской области, отдельные авторы в возрасте от 5 до 17 лет.

По итогам выставки будут определены победители в номинациях «Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное искусство» по трем возрастным категориям: 5-8 лет, 9-12 лет, 13-17 лет.

Подведение итогов и награждение победителей состоится 3 сентября.

Выставки детского художественного творчества стали важным событием в художественной жизни региона. Ежегодные смотры работ юных художников выявляют новые интересные имена, а также объединяют усилия педагогов, родителей и художников-профессионалов для поиска активных форм идейно-эстетического воспитания подрастающего поколения.