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Мурманская область. Арктика01.02.18 07:30

В Доме ремёсел открылась выставка «Клуб флористов «Белозор». К 20-летию со дня создания»

В Мурманском областном художественном музее состоялось открытие выставки «Клуб флористов «Белозор». К 20-летию со дня создания». На открытие выставки поддержать юбиляров пришли руководители клубов Школы ремесел, участники детского клуба флористов «Природа и творчество», друзья, коллеги, родственники.

Почетный гость мероприятия председатель Мурманского областного совета профессиональных союзов Александр Леонидович Первухин отметил: «Белозорцы - это патриоты нашей Родины. Их произведения – это и история, и настоящее, и будущее России».

Украшением мероприятия стало выступление народного самодеятельного коллектива из областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова - хора «Встреча друзей» под руководством Марины Горчаковой.

Клуб «Белозор» создан в 1997 году. Двадцать лет возглавляет клуб Людмила Ивановна Кривошеева.

Для мастеров клуба создание флористических работ – это не только кропотливый труд, но и увлекательное занятие. Как говорят участники выставки, чтобы приобщиться к этому искусству, не обязательно быть профессиональным художником, просто надо понять фактуру естественных материалов и научиться их органично сочетать.

Члены клуба ежегодно участвуют как в традиционных выставках и мероприятиях музея, так и в городских, районных, областных, всероссийских, международных выставках.

Яркая, красочная экспозиция выставки к 20-летию со дня создания клуба демонстрирует более 100 работ, выполненных из природного материала в различных техниках плоскостной флористики, современного флористического дизайна. Декоративные панно, коллажи, картины, букеты, композиции из различных природных материалов: цветов, листьев, ягод, плодов – все это смогут увидеть посетители выставки.

Выставка будет работать до 18 марта.

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