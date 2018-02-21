В Доме ремёсел состоится открытие выставки «Радуга любимого края»

Сегодня вечером в отделе Мурманского областного художественного музея состоится открытие выставки «Радуга любимого края» из цикла выставок работ членов клубов Мурманска и Мурманской области «Клуб’ОК».

В выставке принимают участие члены клубов Мурманска и Мурманской области старше 18 лет.

На открытии выставки состоится праздник ремесел «Радуга любимого края», посвященный 80-летию Мурманской области.

В период работы выставки пройдут Дни открытых дверей клубов. В программе: экскурсии по выставке, встречи с мастерами декоративно-прикладного искусства, художниками, мастер-классы, пробные уроки мастерства, мини-ярмарки. График проведения размещен на сайте Мурманского областного художественного музея.

Выставка будет работать до 18 марта.