В Доме ремёсел состоялось открытие выставки клуба «Лоскутное шитьё»

В Доме ремёсел открылась выставка «Лоскуточки, лоскутки…» к 25-летию клуба «Лоскутное шитьё» Мурманского областного художественного музея.

На выставке представлено около 30 авторских и коллективных работ, выполненных как в традиционных техниках и мотивах лоскутного шитья, так и в современных: колодец, квадрат в квадрате, мельница, витраж, конвергенция, баргелло, аппликация и другие. В одеялах, покрывалах, декоративных панно, аксессуарах в основном использованы хлопчатобумажные и льняные ткани. Работы декорированы различными видами стёжки.

С приветствием к участникам торжественного открытия выставки и поздравлением клубу от коллектива музея и директора Ольги Александровны Евтюковой обратилась Наталья Павловна Клишина, главный хранитель отдела фондов Мурманского областного художественного музея. Наталья Павловна напомнила, как в 1994 году, вдохновлённые масштабом расцвета лоскутной техники, объединились в клуб мурманские мастерицы, чтобы возродить лоскутное шитьё, широко распространить старинную технику работы с текстилем.

Поздравить участников клуба с юбилеем пришли коллеги, руководители и участники клубов Школы ремёсел, родственники и друзья.

Выставка «Лоскуточки, лоскутки…» дает возможность жителям и гостям Мурманска познакомиться с творчеством мастеров и любителей лоскутного шитья одного из старейших клубов Мурманского областного художественного музея.

Выставка будет работать по 14 апреля.