В дошкольных образовательных учреждениях города атомщиков выявлены нарушения норм санитарно-эпидемиологического законодательства
Прокуратурой города Полярные Зори в связи со вспышкой заболевания детей сальмонеллезом в детском саду были организованы проверки соблюдения норм санитарно-эпидемиологического законодательства во всех дошкольных образовательных учреждениях города атомщиков.
По результатам проверок в деятельности муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях детских садах комбинированного вида № 4 и
В целях устранения нарушений заведующим дошкольных образовательных организаций внесены представления об устранении нарушений, которые рассматриваются.
В отношении заведующих возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей, которые рассмотрены органом государственного санитарного эпидемиологического надзора с назначением штрафа в размере 3 тысяч рублей.