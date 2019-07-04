В дошкольных образовательных учреждениях города атомщиков выявлены нарушения норм санитарно-эпидемиологического законодательства

Прокуратурой города Полярные Зори в связи со вспышкой заболевания детей сальмонеллезом в детском саду были организованы проверки соблюдения норм санитарно-эпидемиологического законодательства во всех дошкольных образовательных учреждениях города атомщиков.

По результатам проверок в деятельности муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях детских садах комбинированного вида № 4 и 6 г . Полярные Зори, № 2 п.Африканда, муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 3 г . Полярные Зори, муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребёнка детский сад № 5 г . Полярные Зори выявлены ряд нарушений.

В целях устранения нарушений заведующим дошкольных образовательных организаций внесены представления об устранении нарушений, которые рассматриваются.

В отношении заведующих возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей, которые рассмотрены органом государственного санитарного эпидемиологического надзора с назначением штрафа в размере 3 тысяч рублей.