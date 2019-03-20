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Мурманская область. Арктика20.03.19 11:13

В дошкольных образовательных учреждениях Снежногорска нарушают требования СанПиНа

Прокуратурой Кольского района проведена проверка исполнения требований законодательства при организации питания детей в образовательных и медицинских учреждениях. Установлено, что в деятельности дошкольных, общеобразовательных и медицинском учреждениях, осуществляющих деятельность на территории Снежногорска имеются грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания детей.

В ходе проверки установлено, что в нарушение п. 14.21 Санитарно-эпидемиологических требований к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность в детском отделении ФГБУЗ «ЦМСЧ № 120 ФМБА России» приёмники стоков внутренней канализации не имеют гидравлические затворы (сифоны), в нарушение п. 6.5 Санитарно-эпидемиологических требований к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья отсутствует маркировка на кухонном инвентаре.

Кроме того, установлено, что в нарушение порядка проведения аттестации, предусмотренного приказом Минздрава Российской в дошкольных образовательных учреждениях «Детский сад № 9 «Берёзка», «Детский сад № 8 «Якорёк», в медицинском учреждении ФГБУЗ «ЦМСЧ № 120 ФМБА России», аттестация сотрудников, осуществляющих организацию питания детей, проводится ненадлежащим образом.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой района внесены представления, которые находятся на рассмотрении.

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