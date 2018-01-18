В драке около лифта «виновата» женщина

В дежурную часть поступило сообщение от оператора станции скорой медицинской помощи о том, что из дома, расположенного по улице Миронова, был госпитализирован мужчина, 1990 года рождения, с телесными повреждениями в виде черепно-мозговой травмы, перелома костей носа и ушибленной раны губы. Врачи у пострадавшего квалифицировали травмы как повлекшие вред здоровью средней тяжести.

Находясь в медучреждении, полицейские опросили потерпевшего и выяснили, что телесные повреждения ему нанес ранее неизвестный ему мужчина. Было установлено, что потерпевший находился на лифтовой площадке дома, на которой также находились мужчина и женщина. Потерпевший попытался задеть женщину, на что её знакомый, решив заступиться, нанес пострадавшему несколько ударов кулаками в область лица.

Участковые уполномоченные отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску установили подозреваемого, - жителя Мончегорска, 1987 года рождения, - и доставили в отдел полиции.

Мужчина признался в содеянном. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.