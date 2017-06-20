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Мурманская область. Арктика20.06.17 09:45

В ДТП на Кольском проспекте пострадали два человека

За минувшие cутки на территории Мурманской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в которых 2 человека получили травмы различной степени тяжести.

19 июня примерно в 16 часов 5 минут в Мурманске, на проспекте Кольском водитель, управляя автомобилем «Рено» при развороте на регулируемом перекрестке, не предоставил преимущество в движении автомобилю «БМВ» который двигался со встречного направления прямо. В результате происшествия пассажир «Рено» - женщина 58 лет и пассажир «БМВ» - мужчина 28 лет - обслужены амбулаторно.

Как сообщает УГИБДД УМВД России по Мурманской области, при надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 388 нарушений Правил дорожного движения.

17 нарушений допущено пешеходами, 12 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 8 водителей.

Выявлено 6 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 110 нарушений ПДД. 5 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 20 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).

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