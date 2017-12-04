В ДТП под Мончегорском погиб 55-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2112»

Сегодня в 6.40 по предварительной информации автомобиль «ВАЗ-2112», выезжая недалеко от Мончегорска со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Фольксваген Каравелла», двигавшемуся по автодороге Р-21 «Кола» в сторону Мурманска, в результате чего произошло столкновение легкового автомобля с микроавтобусом.

В ДТП на месте погиб 55-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2112», пассажир «ВАЗ-2112» доставлен в медицинское учреждение. Еще три пассажира из салона автомобиля «Фольксваген Каравелла» также доставлены в медицинское учреждение.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа ОМВД России по г. Мончегорску, устанавливаются обстоятельства аварии. По факту ДТП проводится проверка.