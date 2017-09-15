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Мурманская область. Арктика15.09.17 20:00

В ДТП попали три машины, спасателям пришлось вытаскивать пострадавших

Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области сегодня приняли участие в ликвидации последствий ДТП в Кольском районе. Как сообщает ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области», в 14 часов 59 минут на пульт дежурной службы «01» поступила информация о ДТП на 1420 км дороги «Кола». Произошло столкновение двух легковых  автомобилей и микроавтобуса. Пожарно-спасательным подразделением производились работы по деблокированию пострадавшего.

По предварительной информации сотрудников УГИБДД УМВД России по Мурманской области,  в сторону Печенги двигалась автоколонна из нескольких транспортных средств. Двигающийся навстречу автомобиль «Фольксваген Тигуан», уступая место колонне на проезжей части, прижался к правой части дороги и остановился. Следующий за ним автомобиль «Шевроле Ланос»  не успел среагировать на маневр впереди идущего автомобиля и допустил касательное столкновение с автомобилем «Фольксваген Каравелла», следующим в составе автоколонны, после чего столкнулся с автомобилем «Фольксваген Тигуан». От удара автомобиль «Фольксваген Каравелла» съехал в правый кювет по ходу движения.

Водитель и трое пассажиров автомобиля «Шевроле Ланос» доставлены в медучреждение.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия уточняются.

 

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