В ДТП попали три машины, спасателям пришлось вытаскивать пострадавших

Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области сегодня приняли участие в ликвидации последствий ДТП в Кольском районе. Как сообщает ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области», в 14 часов 59 минут на пульт дежурной службы «01» поступила информация о ДТП на 1420 км дороги «Кола». Произошло столкновение двух легковых автомобилей и микроавтобуса. Пожарно-спасательным подразделением производились работы по деблокированию пострадавшего.

По предварительной информации сотрудников УГИБДД УМВД России по Мурманской области, в сторону Печенги двигалась автоколонна из нескольких транспортных средств. Двигающийся навстречу автомобиль «Фольксваген Тигуан», уступая место колонне на проезжей части, прижался к правой части дороги и остановился. Следующий за ним автомобиль «Шевроле Ланос» не успел среагировать на маневр впереди идущего автомобиля и допустил касательное столкновение с автомобилем «Фольксваген Каравелла», следующим в составе автоколонны, после чего столкнулся с автомобилем «Фольксваген Тигуан». От удара автомобиль «Фольксваген Каравелла» съехал в правый кювет по ходу движения.

Водитель и трое пассажиров автомобиля «Шевроле Ланос» доставлены в медучреждение.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия уточняются.