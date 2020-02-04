В думах и заботах о качественном горячем питании детей в школах

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора вчера провёл рабочее совещание с членом комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяной Кусайко. Стороны обсудили совместные планы работы на 2020 год по реализации Послания Президента.

В частности поднимались вопросы организации школьного питания, развития спортивных школ, лицензирования медицинских кабинетов в образовательных учреждениях. По мнению участников встречи, законопроект о качественном горячем питании детей в школах акцентирует внимание на безопасности питания, в том числе на организации диетического меню по показаниям и возрастам детей.

– Мурманск готов представить свой опыт в вопросах организации горячего питания в школах другим регионам, – отметил Евгений Никора. – Время показало, что схема работы Центра школьного питания правильная, однако для расширения этого направления необходимо дополнительное финансирование.

– Город Мурманск имеет большой опыт по профориентации. Наработки, применяемые в городе и области, являются примером для федеральных структур, – отметила Татьяна Кусайко.