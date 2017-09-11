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Мурманская область. Арктика11.09.17 15:40

В единый день голосования наибольшую активность проявили избиратели ЗАТО п.Видяево, сельских поселений Териберка и Варзуга

В Мурманске в исполкоме «Единой России» состоялась пресс-конференция, посвященная предварительным итогам единого дня голосования на территории Мурманской области. Провёл её секретарь Мурманского регионального отделения партии, председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой.

«В Мурманской области 10 сентября выборы и дополнительные выборы прошли в 8 муниципальных образованиях, всего по их итогам будут замещено 50 мандатов, - сообщил он. - Средняя явка по региону, по данным  облизбиркома, – 28,24 процента. Наибольшую активность проявили избиратели ЗАТО п.Видяево, сельских поселений Териберка и Варзуга, в которых явка составила около 40 процентов».

Как рассказал Дубовой, по предварительным данным, по итогам единого дня голосования из 50 мандатов 39 (78%) получат кандидаты, выдвинутые от «Единой России». Также победу одержали 6 самовыдвиженцев, которые являются  членами и сторонниками партии.

«Таким образом, из 50 мандатов 45 получат представители «Единой России», что составляет  90 процентов. На мой взгляд, это - достойный результат и для регионального отделения партии, и для местных отделений», - подчеркнул секретарь регионального отделения.

Как подчеркнул секретарь регионального отделения, после публикации официальных итогов выборов в Советах депутатов новых созывов начнётся работа по формированию фракций «Единой России» и выборы председателей советов депутатов.

«В 5 муниципальных образованиях, в том числе в областном центре, состоялись дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления, - продолжил Дубовой. -  На дополнительных выборах депутатов Совета депутатов города Мурманска пятого созыва по двухмандатным избирательным округам № 3 и 5 из 3 мандатов 2  получат кандидаты, выдвинутые партией «Единая Россия», ещё 1 мандат получит самовыдвиженец, член партии. На дополнительных выборах в Коле, Никеле, Варзуге, в которых замещались по 1 мандату в каждом, везде  победили кандидаты от «Единой России». В Ревде большинство голосов набрал член партии, выдвинувшийся в порядке самовыдвижения, кандидатуру которого мы поддерживали».

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