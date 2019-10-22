В Единый день национальной кухни коки и повара Северного флота приготовили более 50 традиционных блюд

Военнослужащие Северного флота отметили всемирный День повара. К празднику поваров был приурочен день национальной кухни. В мероприятиях принял участие личный состав продовольственной службы Кольской флотилии разнородных сил, подводных сил, армии ВВС и ПВО и армейского корпуса.

Коки на корабельных камбузах и повара в столовых береговых частей приготовили более 50 традиционных блюд белорусской, татарской, болгарской и других кухонь мира.

Военнослужащим были предоставлены для дегустации разнообразные блюда, такие как рулеты из баклажанов, драники, чебуреки, хачапури, расстегаи, пышки, кулебяка, валованы, перемячи с мясом, кастыбай на сковороде, татарские пирожки с мясом и картофелем, таикмак, учпучмак, чак-чак со сгущенным молоком и другие.

Как сообщает пресс-служба СФ, в ряде воинских частей прибывающие на обед подразделения встречали в национальных белорусских и татарских костюмах – гиды по меню, а пока военнослужащие получали блюда, творческие коллективы гарнизонов исполняли народные произведения. Повара проводили мастер-классы по карвингу и выпечке мелкоштучных хлебобулочных изделий.

В рамках всемирного Дня повара в восьми гарнизонах Северного флота состоялись конференции по питанию, в ходе которых специалисты продовольственной службы обсудили новации в сфере питания.