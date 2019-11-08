В Единый день приёма граждан самыми многочисленными стали обращения, связанные с жилищно-коммунальной сферой

Подведены итоги Единого дня приёма граждан в Мурманской области. Всего был принят 221 человек, заслушаны 278 вопросов, приняты 23 письменных обращения. В органы местного самоуправления Мурманской области на личный приём пришли 145 человек. Руководители, должностные лица исполнительных органов государственной власти Мурманской области приняли 76 жителей региона.

Традиционно самыми многочисленными стали обращения, связанные с жилищно-коммунальной сферой. Поступили 160 таких обращений – это 58% от общего числа. 64 человека (23%) обратились с вопросами социальной сферы. Далее следуют темы экономического развития – 46 (16%), обороны, безопасности, законности – 5 (2%). Кроме того, в ходе приёма северяне задавали вопросы, касающиеся государства, общества и политики.

Личный приём в вечернее время позволил реализовать право на обращение работающим северянам.