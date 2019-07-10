В экологическом рейтинге регионов России Мурманская область вошла в десятку лидеров

В рейтинге, составленном Центром экологического мониторинга «ПОМОР» совместно с независимой ассоциацией журналистов-экологов «ЭКО-пресс» и другими природоохранными организациями, Мурманская область подтвердила свой улучшающийся природоохранный статус и заняла шестое место – после таких традиционных стерильно-аграрных регионов, как Тамбовская, Курская, Белгородской области и Алтайский край.

«Это отличная динамика, достигнутая всего за два года: в 2017-м Мурманская область только вошла в десятку самых чистых регионов страны, и теперь, по итогам шести месяцев, занимает почётное 6 место», - отметил руководитель Центра экологического мониторинга «ПОМОР» Тимофей Суровцев.

В основу расчёта индикаторов рейтинга легли данные, полученные на базе мониторинга деятельности промышленных предприятий Мурманской области, а также анализа публикаций СМИ Баренцева региона на экологическую тематику.

«К сожалению, в отличие от европейских стран, где проблемы окружающей среды стоят в топе всех новостей, наши федеральные медиа все ещё относятся к таким темам крайне легкомысленно. Вместе с тем в регионах пресса говорит об экологии активно и даёт объективную картину», - комментирует итоги рейтинга Сергей Шахиджанян, руководитель ассоциации «ЭКО-пресс», отмечая, что в последнее время в регионе существенно улучшилась экологическая ситуация, во многом благодаря снижению вредных выбросов в атмосферу крупными промышленными предприятиями, например, в Мурманском морском торговом порту.

В октябре 2018 года Общественно-экспертная комиссия XIV Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности России-2018», организованного в рамках Международного форума «Содействие модернизации и инновациям России», признала АО «Мурманский морской торговый порт» победителем в номинации «Лучшее градообразующее предприятие».

«Активная природоохранная деятельность является для нас одним из приоритетов. На предприятии реализуется масштабная экологическая программа, рассчитанная на период с 2017 по 2021 гг. стоимостью около 3 млрд рублей. Это важнейшая часть стратегии развития предприятия как социально ответственной компании», - отметил генеральный директор АО «ММТП» Александр Масько.

Полученные награды подтверждают высокий статус экологической ответственности предприятия, и является свидетельством общественного признания достижений в области охраны окружающей среды и создании условий безопасного производства. Победа в конкурсе стала возможной благодаря комплексному системному подходу в работе АО «Мурманский морской торговый порт» по соблюдению требований санитарно-гигиенического и природоохранного законодательства.

А в феврале текущего года в Мурманском морском торговом порту была произведена пробная сортировка мусора и его вывоз для дальнейшей вторичной переработки. Для портовиков – это первый шаг в реализации программы по раздельному сбору отходов и их утилизации.

В настоящий момент служба экологической безопасности АО «ММТП» разрабатывает план по внедрению системы раздельного сбора. Сортировка будет производится на две категории: целлюлозные-бумажные и пластиковые материалы. Специалисты уже произвели закупку около 40 контейнеров для хранения отходов, которые будут размещены по всей территории градообразующего предприятия. Летом текущего года запланировано строительство специализированных площадок под ёмкости для мусора.

Данные мероприятия, как и сама программа по раздельному сбору отходов, является частью системы экологического менеджмента АО «ММТП», которая направлена на повышение эффективности деятельности предприятия в сфере экологии и участие каждого сотрудника в реализации природоохранной политики.

Напомним, что в конце прошлого года АО «Мурманский морской торговый порт» получил международный сертификат ISO 14001:2015, подтвердив соответствие своей деятельности международной системе экологического менеджмента.