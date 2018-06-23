В экологической диспетчерской ПАО «Мурманский морской торговый порт» установлена современная видеостена для контроля за экологической обстановкой

В рамках реализации комплексных мероприятий, направленных на снижение влияния производственных процессов ПАО «ММТП» на экологическую обстановку, в специализированной экологической диспетчерской предприятия установлена и введена в эксплуатацию видеостена «Matrox».

Новое оборудование позволяет обеспечивать постоянный детализированный контроль соблюдения требований экологической безопасности. В режиме реального времени на мониторы дежурного оператора поступают оперативные данные. Полученная информация помогает специалистам-экологам оценивать воздействие производственных процессов на окружающую среду и оперативно принимать эффективные решения для минимизации такого влияния.

Напомним, что специализированная экологическая диспетчерская является уникальным проектом ПАО «ММТП» в сфере экологической безопасности. Она была введена в эксплуатацию в начале 2018 года, и ее работа является частью масштабной экологической программы предприятия. На финансирование экологической программы в 2018 году предприятие выделяет порядка 1,5 млрд рублей.