В Экотехнопарк АО «Управление отходами» в Мурманской области на утилизацию поступила первая партия новогодних ёлок

Второй год подряд региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) применяет альтернативный захоронению на полигоне ТКО метод утилизации лесных красавиц после новогодних праздников.

В прошлом году в Экотехнопарке Мурманской области, построенном в рамках концессионного соглашения между правительством региона и АО «Управление отходами», поступило порядка 40 тысяч «праздничных деревьев», которые были использованы для нужд энергетики предприятия. В настоящее время момент регоператор предполагает, что на концессионный объект в северной технологической зоне Мурманской области поступит примерно такое же количество хвойных деревьев. Первая партия уже утилизируется.

Мурманский филиал АО «Управление отходами» призывает жителей региона складировать ненужные деревья рядом с баками на площадках для КГО или в соответствующих бункерах-накопителях, сняв предварительно с елей все игрушки и мишуру, чтобы затем перевозчики регоператора в рамках своих графиков смогли вывезти хвойные на переработку в Междуречье.

Как отмечают специалисты АО «Управление отходами», складирование деревьев в контейнеры для коммунальных отходов может привести к поломкам мусоровывозящей техники в процессе прессования отходов в кузове, а также создаст сложности с выбросом других отходов, из-за чего на площадках может образоваться переполнение мусора.