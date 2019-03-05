В энергетическом сердце страны

Реализация проектов по производству СПГ стала катализатором развития арктических территорий России

С воздуха завод «Ямал СПГ» в темноте полярной ночи напоминает освещённый яркими огнями компактный город со зданиями-высотками (некоторые из модулей газосжижающего завода достигают в высоту 50 метров , а это высота как минимум 15-этажного дома), раскинувшийся на бескрайних просторах ямальской тундры на берегу Обской губы.

Здесь не слышен детский смех – детей здесь попросту нет, здесь не увидишь гуляющие семейные пары – их в Сабетте нет по определению, здесь абсолютный сухой закон и возможность покурить только в специально отведённых помещениях. Здесь работают. И детский смех, и семья, и все радости жизни на Большой земле будут после 45-дневной вахты. Здесь превращают природный газ в сжиженный, обеспечивая потребителей экологически чистым топливом, а страну – валютной выручкой.

Мегапроект стратегического значения

За сутки до прибытия премьер-министра Дмитрия Медведева для участия в отгрузке первой партии сжиженного газа с третьей очереди завода «Ямал СПГ» в Сабетту прилетели журналисты из 25 стран и 11 российских регионов. Они приняли участие в Международном циркумполярном (находящимся за полярным кругом. – Ред.) конгрессе средств массовой информации «Арктический медиамир» (Arctic Media World), организованном Министерством иностранных дел, правительством Ямало-Ненецкого автономного округа, Союзом журналистов России и руководством ПАО «НОВАТЭК». Приглашение иностранных журналистов было отнюдь не случайным. Несмотря на санкции, многие зарубежные компании принимают участие в реализации крупномасштабных проектов в арктических регионах России. К сожалению, не всегда до иностранных читателей, телезрителей и радиослушателей, пользователей Интернета доводится объективная информация. Проведение конгресса позволит пробить брешь в стене замалчивания и искажения фактов. Три часа в воздухе на борту А-320 чартерного рейса Москва – Сабетта, и мы спускаемся по трапу на бетонку аэродрома полуострова Ямал, земля которого на глубине 400–500 метров скована вечной мерзлотой.

Сегодня трудно поверить, что здесь шесть лет тому назад была голая тундра. За столь короткое время в рамках государственно-частного партнёрства построены завод «Ямал СПГ», вахтовый посёлок, аэропорт и морской порт. В строительстве завода «Ямал СПГ» и всех инфраструктурных объектов участвовали более 60 тысяч человек, 700 предприятий из 55 регионов нашей страны и представители 15 зарубежных стран. Восьмого декабря 2017 г ., ровно через четыре года после принятия инвестиционного решения по строительству завода «Ямал СПГ», Президент России Владимир Путин в присутствии министра энергетики Судовской Аравии Халидааль Фалиха, президента «Total» Патрика Пуянне, главного управляющего Фонда Шёлкового пути Ван Яньчжи, главы «Газпрома» Алексея Миллера и главы «НОВАТЭКа» Леонида Михельсона дал старт отгрузке первой партии сжиженного природного газа на танкер-газовоз «Кристоф де Маржери». Выступая на совещании по вопросам реализации проектов по производству СПГ, Владимир Путин назвал «Ямал СПГ» мегапроектом, подтверждающим статус России как одной из ведущих мировых энергетических держав. Президент отметил, что «Ямал СПГ» открывает новые горизонты для развития нефтегазовой отрасли, формирует высокотехнологичные рабочие места, обеспечивает загрузку смежных предприятий, создаёт основу для сбалансированного освоения Арктики и Северного морского пути.

Прошёл всего год, а на экспорт уже ушло несколько десятков танкеров-газовозов с 7 млн тонн СПГ. 12 декабря 2018 г . премьер-министр Дмитрий Медведев дал команду на заполнение танкера «Кристоф де Маржери» сжиженным природным газом, произведённым уже на третьей очереди завода. К слову, этот танкер отличается от всех восьми уже построенных судов-газовозов (из запланированных 15) тем, что на носу судна по просьбе родственников трагически погибшего президента французской компании «Total» нарисованы усы, которые носил Кристоф де Маржери. Дмитрий Медведев отметил, что вывод завода на полную мощность – это общий успех компании «НОВАТЭК» и партнёров – «Total», китайской корпорации «CNPC», Фонда Шёлкового пути.

Чудо техники

Но давайте вернёмся к самому проекту «Ямал СПГ». Говоря о его реализации, нельзя не сделать экскурс в не столь далёкое прошлое. 11 октября 2010г. распоряжением правительства РФ № 1713-р был принят комплексный план по развитию производства сжиженного природного газа на полуострове Ямал, на базе Южно-Тамбейского месторождения газа. Окончательное инвестиционное решение по строительству завода «Ямал СПГ» было принято 8 декабря 2013г. В финансировании проекта приняли участие: «НОВАТЭК» – 50,1% китайские «CNPC» – 20% и Фонд Шёлкового пути – 9,9%, французская «Total» – 20%, Фонд национального благосостояния России. Первая свая в вечную мерзлоту полуострова Ямал забита 24 апреля 2014 г .

Подрядчиком по строительству производственных объектов выступила компания «Yamgaz SNC», совместное предприятие французской компании «Technip» и японской «JGC Corporation». С китайской «Offshore Oil Engineering» был заключён контракт на поставку оборудования по сжижению природного газа. Для трёх очередей завода построили 142 технологических модуля, которые доставлялись в Сабетту на специальных судах. Модули представляли собой конструкции размером 45х35 метров и высотой до 50 метров . Самый крупный модуль весил 7200 тонн. Всего же при строительстве завода использовано 770 тысяч тонн металлоконструкций. Для сравнения, масса металлоконструкций знаменитой Эйфелевой башни составляет 7300 тонн. Модульное строительство позволило возвести завод в кратчайшие сроки, с опережением графика. Вообще, у простого человека, впервые увидевшего завод, вызывает шок хитросплетения тысяч километров труб различного диаметра, кабельных линий, огромных механизмов. Начинаешь восхищаться гением человеческого разума и трудом тех, кто создавал это чудо техники. Последние модули поступили на завод 13 сентября 2017 г . Всего за период с 2015-го по 2017г. для доставки модулей в порт Сабетта потребовалось совершить 34 рейса крупнотоннажных судов. У американской фирмы «GE» было заказано турбокомпрессорное оборудование, а у «Air Products» - лавные криогенные теплообменники. Компания «Siemens» поставила оборудование для ТЭЦ – газотурбинные блоки мощностью 47 МВт каждый. В январе 2014 г . был подписан контракт с французской компанией «Vinciна» строительство четырёх хранилищ СПГ ёмкостью 160 тысяч куб. метров каждое. Они заслуживают особых слов. В условиях вечной мерзлоты каждый из четырёх резервуаров построен на основании из 948 свай глубиной 24 метра . Стены резервуаров имеют высоту 50 метров , диаметр 80 метров . Газ хранится при температуре –163 градуса С.

Собственно говоря, все объекты завода «Ямал СПГ», посёлка, аэропорта и морского порта построены на сваях. А для того чтобы создать «подушку» из грунта, было уложено 29 млн куб. метров песка. Построили и три резервуара для газоконденсата ёмкостью 50 тысяч куб. метров каждый. Проект разработки месторождения предусматривает бурение 208 скважин на 19 кустовых площадках. Первый объём СПГ был произведён 9 ноября 2017г., а 29 ноября ОАО «Ямал СПГ» получило государственное разрешение на ввод в эксплуатацию основных технологических объектов первой очереди завода. 5 декабря того же года началось производство на первой линии мощностью 5,5 млн тонн в год. Первая партия СПГ была отправлена газовозом «Кристоф де Маржери» в Великобританию. Наблюдая за этой операцией из Архангельска по прямой линии, Владимир Путин сказал: «Если мы будем действовать в таком же ключе и такими же темпами, что для меня даже, честно говоря, несколько удивительно, то, конечно, Россия, без сомнений, не только может стать, но и станет крупнейшим производителем сжиженного природного газа в мире. У нас есть все основания так считать, так думать и добиваться этого результата». Для доставки СПГ на экспорт морским путём заказано 15 судов-газовозов класса «Yamalmax». Их строительством занялась корейская компания «Daewoo Snipbuilding & Marine Engineering».

В настоящее время СПГ вывозится судами-газовозами «Кристоф де Маржери», «Борис Вилькицкий», «Фёдор Литке», «Эдуард Толль», «Владимир Визе», «Рудольф Самойлович»,«Георгий Брусилов», «Николай Зубов». Эти суда могут двигаться во льдах и носом, и кормой вперёд. Газ отгружается из отгрузочной эстакады с двумя причалами в порту Сабетта. В ноябре 2018 г . «Ямал СПГ» произвёл первый сжиженный газ на третьей технологической линии, запустив её на год раньше запланированного срока. В пресс-релизе, посвящённому этому событию, глава «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон отметил: «Ямал СПГ» – это уникальный проект в мировой СПГ-отрасли. Мы не только добились соблюдения запланированного бюджета, но и запустили третью очередь с опережением первоначального графика более чем на год. Этот факт не имеет аналогов в отрасли, известной частым превышением бюджетов и задержками реализации проектов». Он также добавил, что этот опыт будет использован при реализации последующих проектов.

Мощность четвёртой опытно-промышленной очереди «Ямал СПГ» – 900–950 тысяч тонн в год. Её планируется построить с использованием технологии «Арктический каскад», запатентованной «НОВАТЭКом». Данная технология рассчитана на использование оборудования российских производителей, что позволит снизить капитальные затраты. К 2030г. объёмы мирового рынка СПГ, по оценкам «НОВАТЭКа», могут достичь 700 млн тонн. Особенно быстро растут потребности в газе Китая и Индии. Вообще, на страны АТР приходится до 70% импорта СПГ. В этих условиях России важно нарастить свою долю в производстве данного вида энергоресурса с нынешних 8% до 20%. Чтобы сделать это в условиях санкций, необходимо развивать собственные технологии и производственную базу. Поэтому Минфин заложил в проект бюджета 3 млрд рублей на субсидирование в 2019–2021гг. разработки и производства отечественного оборудования СПГ. К реализации этого амбициозного и критически важного для России проекта планируется привлечь, по словам главы «НОВАТЭКа» Леонида Михельсона, до 800 предприятий РФ. Это позволит не только обеспечить внутренние потребности, но и экспортировать готовые линии сжижения газа.

Вместе быстрее

Вклад Арктики в экономическую мощь России возрастает с каждым годом. Стоимость проектов, реализуемых в ЯНАО, составляет 4,5 трлн рублей. Один из спикеров конгресса, журналист Сергей Брилёв, назвал Ямал энергетическим сердцем страны. Неслучайно одной из наиболее важных сессий конгресса стало «Социально-экономические развитие Арктики». Об этом в своём выступлении говорил посол по особым поручениям по вопросам международного сотрудничества в Арктике МИД РФ Владимир Барбин. Он отметил, что Россия даже в условиях санкций способна решать любые экономические проблемы, но сотрудничество с иностранными поставщиками даёт возможность делать это в более сжатые сроки. И десятки иностранных компаний готовы участвовать в крупномасштабных арктических проектах. К примеру, совместно с «Роснефтью» Ванкорское месторождение осваивает индийская компания, инвестировавшая 4 млрд долларов. Австралия готова участвовать в добыче и переработке угля, Казахстан на Чукотке принимает участие в разработке месторождения золота и меди. Судостроительный завод «Звезда» на Дальнем Востоке создают, в том числе и компании из Кореи, Японии, Китая, Сингапура. Что касается санкций, то они дали толчок к импортозамещению, развитию собственного производства высокотехнологичного оборудования.

Морские ворота Ямала

Мало произвести СПГ. Его нужно доставить потребителям, а для этого требуются и суда-газовозы, и порт с терминалом для отгрузки. Порт Сабетта появился именно для этих целей. Он стал важнейшей опорной точкой Северного морского пути. Отсюда в круглогодичном режиме отправляется на экспорт сжиженный природный газ. Но в начале он выполнял задачи по приёму грузов для строительства завода «Ямал СПГ», доставке крупногабаритных модулей. Закладка порта состоялась 20 июля 2012г. Он расположен в 5 км от посёлка Сабетта. Кстати, в 2002 г . там проживаливсего 19 человек, а сейчас – 22 тысячи. Строительство порта велось в рамках государственно-частного партнёрства. Были сооружены: подходной канал длиной 6 км , шириной 495 метров и глубиной 15,1 метра ; морской канал длиной 49 км , шириной 295 метров ; акватория порта с глубинами 15,2 метра. Впечатляет объём дноуглубительных работ – 70 млн куб метров. Построены технологические причалы по перевалке СПГ и газового конденсата, причалы накатных грузов, строительных грузов, складские и административные помещения, инженерные сети и коммуникации. Все работы пришлось начинать с нуля, при полном отсутствии инфраструктуры. Первые грузовые суда порт принял в октябре 2013г.

В следующем году грузооборот порта составил 320 тысяч тонн, а в 2017 г . – уже 7,99 млн тонн. Значение порта возрастёт, если будет реализован проект строительства железнодорожной ветки до Сабетты от станции Бованенково. Это увеличит грузооборот порта на 20 млн тонн. Но основное предназначение порта – отгрузка СПГ на суда-газовозы ледового класса типа «Yamalmax». Они обеспечиваются ледовой проводкой атомными ледоколами по контракту, заключённому до 2040 г . Для работы в порту Сабетта ФГУП «Атомфлот» построило два буксира ледового класса – «Пур» и «Тамбей», – два ледокольных буксира – «Юрибей» и «Надым» – и один портовый ледокол «Обь».

Из Сабетты в Салехард

Что касается посёлка Сабетта, то здесь созданы все условия для жизни вахтовиков. Кроме жилых домов построены столовые, кафе, больница, бани, спорткомплекс, административно-бытовой комплекс, гостиница, магазины. Есть здесь и свой международный аэропорт, который принял первый технический рейс 4декабря 2014г., а первый пассажирский – 2 февраля 2015-го. Взлётно-посадочная полоса длиной 2704 и шириной 46 метров позволяет принимать и транспортные Ил-76, и пассажирские «Боинги», и А-320. С этой взлётной полосы наш А-320 поднялся в ночное небо, чтобы перенестись в столицу ЯНАО, город Салехард. Салехард не мог не поразить новыми жилыми микрорайонами, административными, культурно-досуговыми и спортивными сооружениями. Создавалось впечатление, что это не город с более чем 400-летней историей, а недавно отстроенная столица ЯНАО. Бюджет города с населением 42 тысячи человек составляет 6,9 млрд рублей. Для сравнения, бюджет Североморска почти с 65 тысяч жителей – 2,7 млрд. Да и доход бюджета полумиллионного ЯНАО в 2018 г . – почти 177млрд рублей, а у Мурманской области с населением 753 тысячи он равнялся 59,7 млрд рублей. Как говорится, почувствуйте разницу. Правда, и территория ЯНАО – 769 тысяч 250 кв. км – в полтора раза больше Франции и в пять раз больше Мурманской области. Бюджет ЯНАО формируется благодаря работе на Ямале таких компаний, как «Газпром», «Роснефть», «НОВАТЭК», «ЛУКОЙЛ», и ещё более двух десятков других, добывающих углеводородное сырьё. Всего на территории ЯНАО открыто 136 месторождений углеводородов. Здесь сосредоточено 44,5 трлн куб метров газа и 5 млрд тонн нефти. Добывается 80% российского «голубого топлива» и 10% жидких углеводородов.Т олько, к примеру, Тамбейское месторождение – это 7 трлн куб метров газа, что эквивалентно двум Штокмановским ГКМ.

Территория возможностей

О роли Арктического региона для страны неоднократно говорил Президент РФ Владимир Путин. В частности, во время совещания по вопросу комплексного развития Арктики на Земле Александры архипелага Земля Франца-Иосифа в марте 2017г. он отметил: «Хочу напомнить, что значение этого региона и для укрепления позиций России в мире, и для обеспечения экономических интересов огромно. Площадь Арктической зоны РФ достигает 3,4 млн кв. км, что составляет 19,9% российской территории». Как подчеркнул президент, Арктическая зона является крупнейшим сырьевым резервом страны, где сохранились практически нетронутые ресурсы углеводородного и минерального сырья глобального значения. Разведанные запасы газапромышленных категорий Арктической зоны составляют 80% общероссийских. В этом регионе сосредоточено 90% извлекаемых ресурсов углеводородов всего континентального шельфа России, в том числе 70% – шельфа Баренцева и Карского морей.

По общим оценкам, стоимость минерального сырья арктических недр превышает 30 трлн долларов, причём две трети из них – это стоимость энергетических ресурсов. В Арктической зоне добывается 100% российских алмазов, сурьмы, апатитов, других минералов и металлов, 98% платеноидов, 95% газа, 90% никеля и кобальта, 60% меди и нефти. Общая стоимость разведанных запасов минерального сырья недр Арктической зоны составляет

1,5–2 трлн долларов. Здесь производится 11% национального дохода страны и 22% объёма общероссийского экспорта. В своём выступлении Владимир Путин напомнил о реализующихся крупномасштабных проектах: «Ямал СПГ», порт Сабетта, «Сахалин-1», «Сахалин-2», осваиваемых месторождениях компаний «Газпром», «Роснефть», «Норникель». Особое внимание он обратил на проект «НОВАТЭКа» на Ямале, общий объём финансирования которого составил 26млрд долларов. Президент России предложил зарубежным партнёрам принять участие в реализации крупномасштабных совместных, взаимовыгодных проектов – от освоения природных ресурсов и развития глобальных транспортных коридоров до науки и экологии.

В ходе пленарного заседания IV Международного форума «Арктика–территория диалога», который прошёл в марте 2017г. в Архангельске, Владимир Путин сказал: «В наши дни значение Арктики многократно возрастает. Она становится местом самого пристального внимания стран и народов и как регион, от самочувствия которого во многом зависит климат планеты, и как сокровищница уникальной природы, и, конечно, как территория с колоссальными экономическими возможностями, огромным экономическим потенциалом. Россия открыта для конструктивного диалога и создаёт все условия для его эффективного развития». Не менее определённо в отношении Арктического региона Президент РФ высказался во время ежегодной «Прямой линии» в июне 2017 года: «Арктика – важнейший регион, который будет обеспечивать будущее России. Возможности РФ будут прирастать Арктическим регионом». А 14 декабря 2017 г ., во время проведения большой пресс-конференции Владимир Путин, перефразировав слова Михаила Ломоносова, сказал, что «богатство России будет прирастать Арктикой».

Мирный атом для Арктики

Президент не оставил без внимания Арктический регион и в Послании Федеральному Собранию, с которым он выступил 1 марта 2018г. Он подчеркнул, что в Арктике запущен целый ряд масштабных индустриальных проектов, отвечающих строгим экологическим стандартам. Укрепляется научная, транспортная, навигационная, военная инфраструктура, что позволит надёжно обеспечить интересы России в этом стратегически важном регионе. А ключом к развитию Арктики, регионов Дальнего Востока Президент назвал Северный морской путь. Владимир Путин поставил задачу к 2025г. увеличить грузопоток по нему в десять раз, до 80 млн тонн, сделав СМП глобальной, конкурентной транспортной артерией. С этой целью строится мощный атомный ледокольный флот.

В настоящее время в акватории Севморпути обеспечивают ледокольную проводку атомные ледоколы «50 лет Победы», «Ямал», «Таймыр» и «Вайгач». Понятно, что с выходом «Ямал СПГ» на полную мощность, а в перспективе с завершением проекта «Арктик СПГ-2» этих ледоколов будет явно недостаточно. Тем более для проводки судов-газовозов не через Суэцкий канал, а в зимних условиях по кратчайшему Северному морскому пути через Берингов пролив в страны АТР. Чтобы обеспечить бесперебойную доставку грузов по СМП, на Балтийском заводе строятся атомные ледоколы проекта 22220 ЛК60 «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Принято решение выделить финансирование на создание ещё двух атомных ледоколов этой серии. На повестку дня встал вопрос о строительстве трёх атомных ледоколов проекта 10510 «Лидер», которые будут обеспечивать проводку газовозов на самых труднопроходимых участках Севморпути. Между ФГУП «Атомфлот» и ПАО «НОВАТЭК» заключён также договор о строительстве четырёх ледоколов ЛК40 типа Ake rARC 123, работающих на сжиженном природном газе.

Юрий БАНЬКО.

«Нефть России». 2 / 2019