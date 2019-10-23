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Мурманская область. Арктика23.10.19 07:40

В энергосистеме Мурманской области прошла тренировка по ликвидации аварии в условиях низких температур наружного воздуха

В рамках подготовки к прохождению предстоящего осенне-зимнего периода в энергосистеме Мурманской области по инициативе филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Мурманской области» (Кольское РДУ) прошла общесистемная противоаварийная тренировка по ликвидации нарушений электроснабжения потребителей в условиях низких температур наружного воздуха.

В мероприятии приняли участие диспетчерский персонал Кольского РДУ, оперативный и дежурный персонал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго», филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – Карельское ПМЭС, филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», МЧС России по Мурманской области и оперативно-дежурной службы правительства Мурманской области. За ходом тренировки наблюдал заместитель губернатора Евгений Никора, возглавляющий штаб по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Мурманской области (Региональный штаб).

По сценарию, разработанному специалистами Кольского РДУ, в операционной зоне энергосистемы Мурманской области из-за повреждения электротехнического и отказа коммутационного оборудования произошло отключение линий электропередачи, связывающих северную часть Мурманской энергосистемы с ЕЭС России. В результате нарушилось электроснабжение потребителей на севере Мурманской области и в городе Апатиты.

Диспетчеры Кольского РДУ совместно с оперативным персоналом электросетевых компаний произвели необходимые оперативные переключения для создания надежной схемы энергосистемы и после восстановления параметров электроэнергетического режима обеспечили синхронизацию с ЕЭС России выделившихся на изолированную работу энергорайонов энергосистемы Мурманской области. Принятые меры позволили предотвратить дальнейшее развитие аварии и оперативно восстановить электроснабжение социально значимых потребителей и объектов жизнеобеспечения. После устранения причин отключения электросетевого оборудования был восстановлен нормальный режим работы энергосистемы Мурманской области, энергоснабжение потребителей возобновлено в полном объёме.

Подводя итоги мероприятия, Евгений Никора высоко оценил уровень подготовки и слаженные действия диспетчерского персонала системного оператора и оперативного персонала энергокомпаний, продемонстрированные в ходе ликвидации условной аварии. Результаты тренировки подтвердили готовность диспетчерского персонала Кольского РДУ к эффективному взаимодействию с оперативным и дежурным персоналом субъектов электроэнергетики при ликвидации нарушений нормального режима, а также обеспечению надежной работы энергосистемы Мурманской области в отопительный сезон 2019/2020 года.

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