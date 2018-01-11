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Мурманская область. Арктика11.01.18 08:43

В этом году будем с мойвой!

Российские рыбаки удачно открыли промысел в 2018 году – объём вылова превысил показатель на аналогичную дату 2017 года на 30% и достиг 86, 3 тысячи тонн. Первые результаты года обсудили на совещании, которое в режиме видеоконференции с территориальными управлениями провел заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, на 10 января в Дальневосточном бассейне добыто на 40%, или 20 тысячи тонн больше уровня прошлого года – 70,5 тысячи тонн. В Северном бассейне вылов вырос на 1,1 тысячи тонн – до 6,2 тысячи тонн, в Западном бассейне освоено на 70% больше прошлогоднего показателя – 1,2 тысячи тонн.

Промысел российских рыбопромышленников в зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана составил 7,4 тысячи тонн, что меньше уровня прошлого года на 2,8 тысячи тонн.

На совещании также обсудили подготовку к путинам на Северо-Западе, речь шла о добыче мойвы, промысел которой в этом году будет возобновлен после двухлетнего перерыва, и освоении трески.

Как доложил заместитель руководителя Баренцево-Беломорского территориального управления Росрыболовства Артем Дадабаев, к стартующей в начале февраля в Северном и Западном рыбохозяйственных бассейнах мойвенной путине выдано 21 разрешение на добычу для 16 промысловых судов. После 20 января к сбору биологических данных для обеспечения промысла приступят 2 научных наблюдателя. В начале февраля в район добычи выйдет научно-исследовательское судно «Фритьоф Нансен» (ФГБНУ «ПИНРО»).

На промысле трески уже сейчас работают около 80 российских судов в исключительных экономических зонах России и Норвегии, а также в районе архипелага Шпицберген.     

Петр Савчук обратил внимание на необходимость нахождения на борту добывающих судов наблюдателей – сотрудников научно-исследовательских институтов Росрыболовства и руководителей региональных штабов путин.

«Это касается как будущей добычи мойвы, так и текущего промысла трески. На научно-промысловом совете рыбопромышленники выразили пожелание, чтобы организация основных путин на Северном бассейне осуществлялась по аналогии с минтаевой и лососевой на Дальнем Востоке. Это повысит качество мониторинга и эффективность регулирования промысла, даст рыбакам более полную информацию о промысловой обстановке. Нужно оперативно эту работу организовать», – сказал заместитель руководителя Росрыболовства.

Первое заседание штаба по организации охотоморской путины в режиме видеоконференции с дальневосточными регионами состоится 16 января, штаб тресковой путины с подключением северо-западных регионов запланирован на 23 января.

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