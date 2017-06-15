В этом году дипломы с отличием получили 9 выпускников Мурманского колледжа искусств

В Мурманском колледже искусств состоялась 55-я юбилейная церемония вручения дипломов о среднем профессиональном образовании. Выпускникам в торжественной и праздничной обстановке вручил дипломы об окончании колледжа Александр Васильев, директор Мурманского колледжа искусств.

В 2017 году колледж окончили 41 человек. Из них дипломы с отличием получили 9 выпускников. Это пианистка Виталия Уварова (класс преподавателя Т.Д. Крыловой); флейтистка Екатерина Усатенко (класс преподавателя В.П. Логвиновой), дирижёры – Мария Вахнянина и Анна Сапарина (класс преподавателя Л.В. Филатовой, Т.Н. Чёрной), гитарист Александр Никонов – (класс преподавателя А.В. Скороходова); эстрадная вокалистка Зита Мариза Жулио – (класс преподавателя С.В. Асташенковой), актриса Анна Васильева – (класс преподавателя С.Н. Абдиева и А.А. Водопьянова), художница Диана Нор – (класс преподавателя В.Н. Бубенцова и В.В. Кузина) и выпускница специальности «Теория музыки» - Мария Бычкова (класс преподавателя О.А. Павловой).

В числе выпускников 2017 года - обладатели престижных наград всероссийских и международных конкурсов. Это пианистки Арина Бузова и Анна Веселовская, тубист Андрей Чауров, Полина Кракенайте.

Колледж стал для выпускников не только местом, где они освоили будущую профессию, но и вторым домом. Конечно, это заслуга преподавателей, которые не просто учили специальности, но и помогали студентам влюбиться в свою работу. От выпускников и их родителей прозвучало много слов благодарности в адрес педагогов, которые на протяжении четырёх лет дарили студентам тепло сердец и передавали глубину своих профессиональных знаний.