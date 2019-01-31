В этом году из бюджета флотской столицы будут выделены средства на ремонт 13 квартир

Глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков и председатель Совета депутатов флотской столицы Евгений Алексеев совместно с сотрудниками жилищно-коммунальных организаций 30 января провели еженедельный городской рейд.

Первая точка маршрута - одна из пустующих муниципальных квартир в доме № 5 на улице Комсомольской. Ещё две такие же расположены на ул.Сафонова, 15, и Гвардейской, 8. Состояние жилых помещений не пригодно для проживания. В этом году из муниципального бюджета были выделены средства на ремонт этих квартир, его выполняет ООО «Вектор». Подрядчик отремонтировал уже несколько муниципальных квартир в ЗАТО, есть уверенность, что всё будет выполнено качественно и в срок. Рабочие к своим обязанностям приступили досрочно: надо успеть до весны — срок окончания работ 28 февраля. Уже вывезен крупногабаритный мусор, на очереди - косметический ремонт.

Ремонт брошенного муниципального жилья в ЗАТО идёт полным ходом. Как рассказал Владимир Евменьков, за счёт средств городского бюджета в 2017 году было отремонтировано порядка 10 таких квартир. В этом году планируется «вернуть к жизни» ещё 13.

Далее проверяющие отправились в детский сад № 15, построенный в 2016 году. Строительные работы на этом объекте проводились согласно проекту, прошедшему госэкспертизу, оснований не доверять которой у руководства ЗАТО не было. В марте прошлого года возникла проблема: предусмотренная проектом вентиляция не справилась с главной задачей — выведением повышенной влажности из помещений.

Чтобы отрегулировать вентиляцию, в здании вскрыли кровлю, перестелили утеплитель, подняли шахты вентиляции, по цоколю этажа сделали продухи, а также отремонтировали отмостку вокруг здания. Сейчас вентиляция работает штатно, проблем с эксплуатацией здания не возникает.