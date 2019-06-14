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Мурманская область. Арктика14.06.19 14:20

В этом году Китай намеревается установить рекорд на Северном морском пути

В 2019 году китайская судоходная компания «COSCO Specialized Carriers Company» может почти вдвое превзойти собственный рекорд. По информации издания «highnorthnews.com», если в прошлом году «COSCO» провела восемь транзитных рейсов по Севморпути, то с июля по октябрь нынешнего года намеревается провести как минимум 14 полных рейсов из Азии в Европу и из Европы в Азию. Подобный транзит должны сделать десять различных судов.

Первым в середине июля из Финляндии в КНР должно отправиться судно «Тянь Хуэй». Причём планируется, что за навигацию-2019 оно должен совершить три полных транзита, что также является рекордом для этого судна.

Далее в течение 14 недель компания планирует отправить шесть рейсов в западном направлении из Азии в Европу и восемь рейсов в обратном направлении. При этом не исключается, что китайская сторона получит необходимые разрешения от администрации Севморпути на еще большее число транзитов.

Компания «COSCO» подчеркивает, что Севморпуть позволяет ей не только сокращать время плавания на 280 дней, но и приводит к сокращению выбросов вредного углекислого газа на 27500 тонн.

Среди имеющихся трудностей компания называет ограничение использования маршрута всего четырьмя месяцами в году (в настоящее время), а также частую необходимость использования ледокольного флота, проблемы с бесперебойной связью и навигационной помощью.

Несмотря на это, КНР не собирается отказываться от освоения Арктики и остаётся, исключая Россию, абсолютным лидером по числу транзитов по СМП. С 2013 года через арктические воды прошло более 20 судов «COSCO».

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Последние комментарии

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