В этом году на конкурс «Мой зелёный город – мой уютный дом» поступило много заявок

В Мурманске проходит конкурс «Мой зелёный город – мой уютный дом». В нем принимают участие предприятия, организации, образовательные учреждения и просто неравнодушные мурманчане. Они высаживают цветы, обустраивают клумбы во дворах, на прилегающих территориях.

В конкурсе 4 номинации: «Лучшая клумба-цветник», «Лучший зеленый дворик Мурманска», «Лучшее озеленение территории образовательного учреждения», «Лучшее озеленение территории предприятия/организации».

Из-за затянувшейся весны было принято решение продлить срок приема заявок до 1 августа, чтобы как можно больше горожан получили возможность принять участие в конкурсе.

– Конкурс стал доброй традицией и полюбился мурманчанам. В этом году поступило много заявок. Начала работу специальная комиссия, которой предстоит оценить заявленные на конкурс композиции, – рассказал заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска Владимир Гаража.

При отборе победителей будет учитываться площадь и оригинальность оформления участка, количество, разнообразие и сочетаемость высаженных зеленых насаждений. Особое внимание – экологичности материалов и санитарному состоянию газонов.

Итоги конкурса подведут осенью. Победители получат дипломы и ценные призы.