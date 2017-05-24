В этом году рок-фестиваль «Студеный берег» пройдет на берегу Кольского залива

С 16 по 18 июня в Мурманской области будет проходить единственный в своем роде ежегодный рок-фестиваль «Студеный берег – 2017». В этом году это будет уже третий фестиваль, который пройдет за Полярным кругом и соберет на три дня ценителей отличной музыки и любителей хорошо провести время.

Фестиваль пройдёт в административном центре Кольского района, на берегу залива в Коле. Специальный гость дня – команда Jack Action (Москва). Наряду с приезжей командой 16 июня выступят группы из Мурманской области – «Взлом» (Кировск) и «Ноленс Воленс» (Мурманск). 17 и 18 июня среди хэдлайнеров мероприятия такие команды, как «Мара», «Калинов Мост», «СЛОТ», «Черный Обелиск», «КняZz». В эти дни на сцену также выйдут команды из нашего региона и гости из Карелии, Санкт-Петербурга и Москвы.

В 2017 году региональные команды прошли строгий отбор, жюри со всей страны – организаторы привлекли к голосованию подписчиков сообщества проекта в социальных сетях – решало, кто выступит на фестивале. Опираясь на результаты голосования, рабочая группа, состоящая из квалифицированных музыкантов – участников фестиваля прошлого года, – выбрала самые достойные команды.

Организаторы максимально старались охватить все жанры рок-музыки – от хард-рока до фолка. И им это удалось. Совместно с рабочей группой команды выставлены по расписанию таким образом, что скучать не придется любителям ни одного из направлений.

Также из новшеств фестиваля – развлечения на площадке для взрослых и детей. В этом году категория мероприятия 0+, так как очень много детей любят музыку, которую слушают их родители. Программа мероприятия будет насыщенной: множество розыгрышей, турниров, подарков от партнеров, фото с артистами и фотосессии на площадке, тематический салон красоты, где любой желающий сможет поставить себе ирокез или сделать прическу в стиле «Король и шут», примерить образ рок-звезды, воспользоваться услугами по аквагриму.

Ведущим фестиваля 2017 года стал известный рок-музыкант, солист группы «Декабрь» Михаил Семенов. В прошлом году он выступал на фестивале в составе своей команды, а в этом году Михаилу предстоит разогревать толпу уже в иной роли.

Мероприятие проводится при поддержке администрации Кольского района и информационной поддержке Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.