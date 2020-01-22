В этом году в многоквартирных домах Кольского района отремонтируют 30 подъездов

21 января глава администрации Кольского района Александр Лихолат провёл еженедельное совещание с руководителями управляющих компаний, главами муниципальных образований, директорами муниципальных предприятий отвечающих за уборку территорий и представителями районной жилищной инспекцией.

Напомним, Кольский район стал первым в регионе, в котором будет реализована государственная программа «Формирование современной городской среды» и её подпрограмма «инициативное бюджетирование» по ремонту подъездов в многоквартирных домах. Ранее эти обязанности полностью ложились на управляющие организации, однако не все компании готовы были вкладывать значительные средства в такие работы, в конечном итоге страдали жители.

Сегодня на совещании были озвучены списки самых проблемных МКД. Первоначально в этом году планировалось привести в порядок 25 подъездов в девяти многоэтажках. В программу попали дом № 13 в с. Ура-Губа, дом № 6 в нп. Мишуково, дом № 5 в Междуречье, дом № 7 на ул. Сафонова в с. Тулома, дом № 7 на ул. Пионерская и дом № 1 на ул. Приморская в с. Териберка, а также дома №№ 3 и 5 расположенные на ул. Кривощеева в Коле.

В этом году в рамках программы «инициативное бюджетирование» из бюджета Мурманской области на эти работы выделяется три миллиона, ещё три миллиона рублей должны будут добавить организации обслуживающие данный жилфонд.

На эти средства в данных домах планируется заменить окна в подъездах, обновить входные группы, поменять почтовые ящики, обновить электропроводку и электрощитовые, а также сделать внутри косметический ремонт.

Однако по итогам совещания было принято решение увеличить списки ремонтируемых подъездов до тридцати. Как отметил глава районной администрации Александр Лихолат, в самом районном центре в благоустройстве нуждаются не только дома на улице Кривошеева. Экспертной группе, которую возглавит глава муниципального образования город Кола Светлана Чукарева, поручено в кратчайшие сроки определить, какие ещё подъезды муниципалитета находятся в самом плачевном состоянии.

Следующий вопрос повестки дня касался уборки муниципалитетов от снега. Глава районной администрации Александр Лихолат и глава Кольского района Андрей Малхасян привели в пример Минькино. Накануне днём они проинспектировали населенный пункт, отметив, что на данный момент его чистят лучше всего в районе. За работу подрядным организациям поставлена твердая пятерка. Техника «выдраила» все внутрипоселковые дороги до асфальта, причём даже в частном секторе. На проезжей части с лёгкостью разъезжаются три автомобиля. Отработана и заявка от жителей посёлка, которые пожаловались на сосульки на крыше дома № 150а. Автолестница приступит к работе уже сегодня. Уберёт управляющая компания и наледь на одном из подъездов. В кратчайшие сроки предстоит вывезти и снежные кучи с обочин дорог в населенном пункте.

Отчитались на совещании о проделанной работе и представители районной жилищной инспекции. Накануне они провели осмотр города и ряда сельских поселений. В результате УК и ТСЖ было вынесено пять требований об устранении нарушений.

Инспекция зафиксировала в Кола факты неочищенных кровель в МКД № 4 по ул. Кривошеева, доме № 1 по пер. Островского, домов №№ 15 и 20 по ул. Победы. Это же компания не успела убрать наледь с контейнерной площадки в районе домов №№ 3 и 5 на ул. Заводской.

Не почищены от снега и мусора и контейнерные площадки возле домов №№ 22 и 28 по пр. Миронова.

Обратили внимание управляющей организации, которая обслуживает МКД в микрорайоне станция Кола, и на невыполнение предписания по отчистке подвалов домов №№ 2 и 5 на ул. Кривошеева. Недавно там произошёл прорыв труб, аварию оперативно устранили, а вот оставшуюся грязь коммунальщики так и не вывезли.

Представители жилконтроля также отметили, что по состоянию на 20 января не были почищены от сосулек и кровли на доме № 14 по просп. Советский в Коле, доме № 13 на ул. Полярной в Ура-Губе, домов №№ 37 и 40 на улице Рыбацкая этого же посёлка, сообщает администрация Кольского района.