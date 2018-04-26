В этом году в общественном транспорте Мурманской области бумажные проездные заменят на электронные

В этом году должен быть завершен проект по внедрению в работу общественного транспорта Мурманской области автоматизированной системы учета и оплаты проезда, который предусматривает замену бумажных проездных на пластиковые с микрочипом, а также внедрение приложения «электронный кошелек». Об этом сообщила губернатор Марина Ковтун, выступая перед депутатами областной Думы с ежегодным отчётом о деятельности регионального правительства.



«Уверена, что жители региона по достоинству оценят удобство использования электронных проездных», – отметила Марина Ковтун.



Кроме того, как заметила глава региона, на территории области продолжает действовать единый социальный проездной билет для малообеспеченных слоев населения.