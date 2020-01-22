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Мурманская область. Арктика22.01.20 11:30

В ежегодном рейтинге эффективности управления регионами АПЭК тренд для губернатора Мурманской области оценивается позитивно

В 2019 году по сравнению с 2018-ым средний балл эффективности управления регионами РФ снизился с 0,619 до 0,595 – это худший результат за весь период наблюдений (2016–2018 гг.). При этом снижение показателей затронуло 53 из 85 субъектов Федерации (год назад средний балл снизился в 36 регионах), говорится в ежегодном рейтинге Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Надо отметить, что Мурманская область в этом рейтинге выглядит прилично.

С одной стороны, общая тенденция не имеет какого-либо катастрофического характера для страны. С другой - она отражает некоторые проблемы, возникшие в системе регионального управления после президентских выборов 2018 года. В частности, у центра стало возникать множество претензий по поводу реализации региональными властями национальных проектов и майского указа президента, а также отдельных реформ в социальной сфере, экологии и по другим направлениям. В самом губернаторском корпусе, и это ярко показывает исследование, усилилось расслоение между успешными управленцами, решающими и традиционно закрепленные за регионами, и специально поставленные центром задачи, и руководителями, которые отстали от времени и не демонстрируют необходимых результатов.

Таким образом, губернаторский корпус по итогам 2019 года не стал хуже, но начал демонстрировать менее однозначные результаты своей работы.

В рейтинге АПЭК за 2019 год  Мурманская область набрала  0,602 балла (в 2018 году было 0,596), ранг 44  (был 56-58); в  политико-управленческом блоке у нас – 0,605 балла (было 0,583), ранг 49 (был 63); в социальном блоке – 0,598 балла (было 0,609), ранг 53 (был 56) и в финансово-экономическом блоке наш регион набрал 0,605 балла  (было 0,596), ранг 38-39 (был 39).

Как отмечаю эксперты АПЭК, велики различия и по показателю доли выделенной группы трансфертов в межбюджетных трансфертах в целом. Она минимальна в Москве (едва более 1%) и является низкой (менее 10%) ещё в ряде очень разных регионов, как доноров, так и реципиентов, включая Санкт-Петербург, Дагестан, Камчатский край, Калининградскую и Сахалинскую области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО. В трех субъектах Федерации эта доля, напротив, составляет более половины. Это Крым и Севастополь, а также Мурманская область.

В то же время, следуя установкам центра, абсолютно все регионы продолжают сохранять повышенный уровень заработной платы врачей в отношении средней по региону. В данном случае лидером стала Ростовская область, а наиболее неблагоприятным соотношением отличается Мурманская область.

Анализ ситуации в сфере ЖКХ и дорожном хозяйстве свидетельствует о некоторых положительных сдвигах. Так, при прежней тенденции к оптимизации расходов, сокращение расходов на ЖКХ (в расчете на душу населения) в этот раз характеризовало только 21 субъект Федерации (ранее – большинство субъектов), а в случае дорожного хозяйства – всего 14 регионов. Наибольший рост расходов на ЖКХ отмечался в Мурманской области (в 1,9 раз), тогда как в Карачаево-Черкесии эти расходы упали почти в два раза. Лидером роста расходов на дорожное хозяйство вместо Республики Крым в этот раз стал Севастополь, тогда как в Тюменской области эти расходы были максимальным образом сокращены.

Большой интерес представляют позиции в рейтинге новых губернаторов, хотя в их отношении эксперты делают уточнение: в связи с тем, что они пришли к власти в статусе врио в декабре 2018 – июле 2019 гг., то были исключили из рассмотрения статистические данные за 2018 г. В результате на показатели соответствующих регионов большее влияние оказывали экспертные оценки.

Условно средние позиции получают в рейтинге три  губернатора. Так, новый глава Оренбургской области Д. Паслер занял 38-39-е место, но и место в рейтинге, и балл понизились (в прошлый раз регион был на 30-31-ем местах). Позитивным является тренд для нового губернатора Мурманской области А. Чибиса, который занял 44-е место (его предшественница М. Ковтун – 56-58-е место), и оценка эффективности также выросла. Новый глава Севастополя М. Развожаев получил более высокое место, чем его предшественник (56-57 место вместо 64-65), но вот балл у него снизился.

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