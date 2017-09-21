В ФАС раскрыли схемы продажи муниципального имущества в обход норм закона о приватизации

20 сентября в Управлении Федеральной антимонопольной службы Мурманской области состоялся брифинг. Мероприятие было посвящено вопросам продажи муниципального имущества в обход норм закона о приватизации.

Начальник отдела контроля органов власти Марина Полищук рассказала о нормативной составляющей отчуждения имущества из муниципальной собственности, а так же в качестве примера затронула вопрос многочисленной продажи муниципальной недвижимости ЗАТО Александровск.

«МУП обращается в администрацию о даче согласия на закрепление за ним определенных муниципальных помещений. Постановлением администрации помещения закрепляются для использования МУПом. Однако имущество не используется. Вскоре МУП снова обращается в администрацию для дачи согласия на продажу в целях финансового оздоровления предприятия. Администрация соглашается, делается оценка, и имущество продаётся, но без торгов», – объясняет Марина Полищук.

Каждое из этих действий законно и допустимо, однако продажа имущества без торгов является нарушением ст. 15 закона о защите конкуренции. Выявить потенциальных покупателей можно путем публичных процедур. Но торги не проводятся, а договор купли-продажи заключается с конкретным хозяйствующим субъектом.

«В 2016 году в федеральный закон №135-ФЗ «О защите конкуренции» были внесены изменения, которые позволяют антимонопольному органу выдавать предупреждение по возврату недвижимого имущества в муниципальную собственность до возбуждения дела» - сообщила Марина Сергеевна.