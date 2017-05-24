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Мурманская область. Арктика24.05.17 17:41

В федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» примут участие Апатиты, Заполярный и Полярные Зори

Заместитель губернатора Роман Дурягин провёл заседание региональной конкурсной комиссии по организации и проведению регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по номинации «муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами».

Конкурс стартовал в текущем году и будет проводиться ежегодно. Его цель – выявление, поощрение и распространение примеров лучшей практики деятельности органов местного самоуправления. Основа конкурса – это оценка важнейших финансовых и социально-экономических показателей муниципальных образований, а также достижений муниципальных практик по двум сферам: муниципальные финансы и муниципальная экономическая политика.

В текущем году в региональном этапе конкурса по номинации «муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» приняли участие пять муниципалитетов: города Мурманск, Апатиты, Кандалакша, Заполярный, Полярные Зори.

Победители регионального этапа смогут принять участие в федеральном этапе конкурса, победители которого будут награждены дипломами правительства России и их практика, признанная лучшей, будет распространена в качестве положительного опыта в сферах управления муниципальными финансами и экономикой.

На сегодняшний день в муниципальных образованиях накоплен положительный опыт по многим сферам деятельности, в том числе по эффективному управлению бюджетными доходами и расходами, управлению муниципальным долгом и т.д. Возможность обобщения и распространения наиболее успешного опыта позволит муниципалитетам в условии ограниченности бюджетных средств наиболее эффективно решать поставленные перед ними задачи и создаст дополнительные стимулы для социально-экономического развития муниципальных образований.

Рассмотрев представленные заявки, региональная конкурсная комиссия приняла решение отдать первое место Апатитам, второе – Заполярному, третье – Полярным Зорям. Все три муниципалитета будут участвовать в федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по номинации «муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами».

 

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