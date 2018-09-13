Мурманская область. Арктика13.09.18 07:00
В Фестивале спортивной борьбы выступят юноши и девушки
В эти выходные, 16 сентября, в Легкоатлетическом манеже Мурманска уже в 3 раз пройдёт Фестиваль спортивной борьбы, где юноши и девушки различных возрастных и весовых категорий встретятся на ковре, чтобы сразиться в таких видах спорта как дзюдо, самбо, борьба на поясах, греко-римская борьба.
Участие в фестивале примут представители практически всех муниципальных образований Мурманской области, где культивируются данные виды единоборств.
Выступления спортсменов фестиваля являются показательными и помогут всем заинтересованным родителям и детям, участвующим в качестве зрителей и болельщиков в данном мероприятии, определиться с выбором вида спорта для дальнейших занятий.
Торжественное открытие фестиваля состоится в 12.00.
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