В Фестивале спортивной борьбы выступят юноши и девушки

В эти выходные, 16 сентября, в Легкоатлетическом манеже Мурманска уже в 3 раз пройдёт Фестиваль спортивной борьбы, где юноши и девушки различных возрастных и весовых категорий встретятся на ковре, чтобы сразиться в таких видах спорта как дзюдо, самбо, борьба на поясах, греко-римская борьба.

Участие в фестивале примут представители практически всех муниципальных образований Мурманской области, где культивируются данные виды единоборств.

Выступления спортсменов фестиваля являются показательными и помогут всем заинтересованным родителям и детям, участвующим в качестве зрителей и болельщиков в данном мероприятии, определиться с выбором вида спорта для дальнейших занятий.

Торжественное открытие фестиваля состоится в 12.00.