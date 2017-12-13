В феврале 2018 года молодёжный совещательный орган при Мурманской областной Думе должен начать свою работу

В Мурманской областной Думе вчера прошло заседание комитета по бюджету, финансам и налогам под председательством Бориса Пищулина. В нем приняли участие председатель областной Думы Сергей Дубовой, заместители губернатора области - Роман Дурягин и Инна Погребняк, руководители профильных министерств региона, представители муниципальных образований.

В центре внимания был проект закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», который комитет рекомендовал принять во втором чтении. Участники заседания обсудили вопросы финансирования по разделам целевых статей, в том числе, межбюджетные трансферты, а также все поступившие предложения от депутатов и муниципальных образований.

В числе важных – необходимость увеличения финансирования расходов на бесплатное питание школьников, на погашение кредиторской задолженности медицинских организаций, обновление медицинского оборудования и ряд других вопросов.

- Все поступившие предложения будут обобщены и подготовлены к очередному заседанию Думы для принятия законопроекта об областном бюджете во втором чтении, - отметил Борис Пищулин.

В этот же день состоялось очередное заседание и комитета по социальной политике и охране здоровья под председательством Надежды Максимовой, на котором депутаты обсудили проекты Территориальной программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам в Мурманской области и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов во втором чтении.

В центре внимания оказались вопросы распределения средств фонда на будущий год. В 2018 году доходы ТФОМС, согласно представленному законопроекту, вырастут до 16,7 миллиардов рублей, что на 2,8 миллиарда рублей больше, чем в текущем году.

– В Мурманской области на 20% повышаются тарифы на бесплатную медицинскую помощь. Тарифы фонда включают расходы лечебного учреждения на заработную плату медперсоналу, за услуги ЖКХ, на лекарственное обеспечение, медицинское оборудование и так далее. Повышение значительное, но есть опасения, что этих денег будет недостаточно. Поэтому мы подготовим обращение в адрес губернатора с просьбой рассмотреть возможность увеличить бюджетные обязательства на эти цели. Кроме того, мы предложили ТФОМСу компенсировать расходы по уплате налогов на имущество областным медицинским учреждениям, которые финансируются за счет средств обязательного медицинского страхования. Для больниц – это серьёзная статья расходов, которые можно направить на лекарства или новое оборудование, - подчеркнула Надежда Максимова.

В результате обсуждения депутаты поддержали законопроекты и рекомендовали региональному парламенту принять их во втором чтении и окончательной редакции.

Состоялось во вторник очередное заседание комитета по законодательству и государственному строительству. Депутаты обсудили вопрос о внесении изменений в регламент Мурманской областной Думы, которые связаны с порядком формирования общественной молодёжной палаты. Положение о палате было принято законодательным органом региона 30 ноября этого года. В её состав войдут 17 представителей заполярной молодёжи, из них пять человек – от областной Думы. Срок полномочий палаты составит 2 года.

На ближайшем заседании Думы планируется инициировать выборы в молодёжную палату. В феврале 2018 года молодёжный совещательный орган при Мурманской областной Думе должен начать свою работу.

Также депутаты одобрили и рекомендовали Думе принять во втором чтении проект регионального закона, вносящий изменения в выборное законодательство. Новелла законопроекта заключается в том, что активным избирательным правом наделяются граждане, которые постоянно зарегистрированы за пределами Мурманской области, но более года имеют временную регистрацию в регионе. Они смогут принять участие в голосовании на выборах губернатора, депутатов Мурманской областной Думы или в представительные органы местного самоуправления муниципалитета, на территории которого временно проживают.