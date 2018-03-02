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Мурманская область. Арктика02.03.18 12:30

В феврале АО «МЭС» «вернёт» северянам более 48 млн рублей за отопление

АО «МЭС» вернет населению 48,1 млн рублей в результате проведенной корректировки платы за отопление.

В счетах за февраль 2018 перерасчёты в свою пользу увидят жители 11 населенных пунктов. Так, в общей сложности экономия за отопление составила для мурманчан 31,6 млн рублей, кандалакшан – 7,3 млн рублей, потребителей ЗАТО г. Североморск – 1 млн рублей и т.д. Всего корректировка была произведена для 245 домов. Наиболее крупные возвраты в расчёте на двухкомнатную квартиру составят от 5 тысяч рублей до 15 тысяч рублей.

Напомним, дома, в которых установлены теплосчтчики, раз в год ожидает перерасчёт: ресурсник сравнивает, сколько фактически потребило здание тепла и сколько потребители заплатили за него равными частями в течение года (по нормативам или «по-среднему», исходя из показаний счётчика прошлого года). В зависимости от результата гражданам либо доначисляют разницу, либо возвращают экономию. Такой порядок расчётов установлен на территории Мурманской области. Его задача – снизить нагрузку на семейные бюджеты, учитывая, что при  расчетах «по факту» в течение отопсезона «зимний» платёж может составлять 10 тысяч рублей и более.

Подробнее о плате по общедомовым приборам учёта тепла можно узнать из памятки для населения, разработанной и презентованной компанией АО «МЭС» на специализированной выставке «СевТЭК-2017».  Адреса, по которым произведена корректировка платы в счетах за февраль, размещены на сайте теплоснабжающей компании.

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