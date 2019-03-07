В феврале погрузка на Октябрьской железной дороге составила 7,5 млн тонн

По оперативным данным, погрузка в границах Октябрьской железной дороги в феврале текущего года составила 7,5 млн тонн, что на 0,1% меньше показателей аналогичного периода 2018 года.

Тарифный грузооборот в феврале 2019 года составил 13,3 млрд тонно-км (+1,5% к прошлому году), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 17,2 млрд тонно-км (+0,1% к прошлому году).

С января по февраль текущего года на территории ОЖД погружено 15 млн тонн, в том числе: руды железной – 4,2 млн тонн (+14,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года); строительных грузов – 3 млн тонн (-21,3%); промышленных грузов – 377 тысяч тонн (+3,9%); руды цветной – 64,4 тысячи тонн (-45,2%); лесных грузов – 712 тысяч тонн (+12,8%); нефти и нефтепродуктов – 1,6 млн тонн (-5%); удобрений – 3,1 млн тонн (+2,6%); химикатов – 160 тысяч тонн (-18%).

Тарифный грузооборот с января по февраль текущего года составил 27,6 млрд тонно-км (-0,2% к прошлому году), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 35,8 млрд тонно-км (-1%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.