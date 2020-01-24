В феврале в Коле заработает современная рыбоперерабатывающая фабрика

Производство подразумевает создание высокотехнологичных рабочих мест. Ежедневно с конвейеров будет сходить не менее 50 тонн готовой рыбной продукции. Технические возможности нового предприятия компании «Мурман СиФуд» оценил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Это лучшая рыбоперерабатывающая фабрика в стране с точки зрения оборудования. Объем инвестиций в целом превысит 2 млрд рублей. Что особенно важно – будет создано почти 170 рабочих мест – это в основном жители Колы и Кольского района, ещё один плюс, безусловно, – поступление налогов в бюджет», – подчеркнул глава региона.

Завод по переработке трески и пикши оснащён самым современным оборудованием. В том числе имеется роботизированная линия по разделке филе рыбы. К пусконаладочным работам оборудования на предприятии специалисты приступили в декабре прошлого года, на сегодняшний день испытания успешно завершены.

«Ещё есть ряд инфраструктурных проблем. Мы поможем коллегам их оперативно разрешить, чтобы в уже феврале комплекс начал функционировать», – сказал губернатор.

Проект реализуется в рамках государственной программы поддержки модернизации рыбоперерабатывающей отрасли. Компания входит в десятку лучших предприятий по показателю «объём выпуска переработанной рыбы». Кроме того, различная продукция компании поставляется на еженедельную ярмарку в Мурманске, организованную в рамках регионального проекта «Наша рыба», сообщает управление по взаимодействию со СМИ.