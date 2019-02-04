В феврале в Мурманске пройдёт детский областной конкурс флотской песни «С песней на борту»

В Мурманске продолжается приём заявок на детско-юношеский музыкальный конкурс «С песней на борту – ДЕТИ». В нём примут участие авторы и исполнители песен о Российском флоте из всех уголков Мурманской области. Организатором конкурса флотской песни выступило мурманское региональное отделение Общероссийского движения поддержки флота.

- Уже около 40 человек заявили о желании принять участие в нашем конкурсе, при том, что флотская тема достаточно сложна для детей, - сообщает руководитель Оргкомитета, член правления МРО ДПФ Мария Олейник. – Жизнь каждой семьи Заполярья так или иначе связана с морем. И хочется, чтобы молодое поколение нашего морского арктического региона с уважением относилось к флоту, как военному, так и гражданскому. А песня – это проводник в человеческие сердца.

Конкурс состоится 16-17 февраля. С положением можно ознакомиться на сайте polardpf.ru. В этом году конкурс проводится совместно с Мурманским Областным дворцом культуры им.С.М. Кирова на одной площадке с детско-юношеским фестивалем авторской песни «Маленький фонарщик».

Это уже второй конкурс из серии «С песней на борту», в первом принимали участие взрослые музыканты, а по итогам был выпущен аудиодиск из авторских произведений о флоте. Концерты победителей и членов жюри первого проекта проходят по всей Мурманской области.