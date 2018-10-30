30 октября 2018 года в филиале «Кольский» ПАО «ТГК-1» прошли командно-штабные учения. В тренировке приняли участие представители администрации п. Мурмаши, территориальных органов УМВД России, Управления по ГО и ЧС Мурманской области, а также руководители гидро- и теплостанций филиала.

В ходе учений отрабатывались практические действия при поступлении информации о готовящемся акте незаконного проникновения на Нижне-Туломскую ГЭС и проводилось обучение руководящего состава объектов генерации алгоритму действий при изменении уровней террористической опасности.

По легенде в Мурманской области введен повышенный «синий» уровень угрозы, поступила информация о готовящемся террористическом акте на объектах жизнеобеспечения. Все службы были переведены на усиленный режим. На втором этапе учений уровень угрозы повышен до «желтого», при патрулировании территории гидростанции обнаружен подозрительный человек, осуществлявший наблюдение за системой охраны станции. На третьем этапе введен «красный» уровень угрозы, охрана объектов усилена. По замыслу обнаружено и пресечено несанкционированное проникновение на территорию гидростанции.

- На всех объектах генерации регулярно проводятся комплексные антитеррористические тренировки, максимально приближенные к реальным условиям, для подготовки персонала к возможным внештатным ситуациям и налаживания взаимодействия с соответствующими органами и организациями. Все подразделения с поставленными задачами справились оперативно и своевременно, - отметил директор по корпоративной защите филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» Александр Сизов.

В ходе командно-штабного учения оперативным штабом отработаны меры в соответствии с Указом Президента России № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства», ФЗ № 256 «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Постановление Правительства РФ № 458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса».