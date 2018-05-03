В филиале МАГУ в Апатитах состоится День открытых дверей

12 мая в филиале МАГУ в городе Апатиты состоится День открытых дверей. Начало мероприятия - в 12 часов в студенческом клубе (ул. Энергетическая 19).



Знакомство с преподавателями и студентами университета, ключевыми работодателями региона и представителями головного вуза и Кировского филиала, посещение лабораторий, беседы о направлениях подготовки, предлагаемых в 2018-м году, об особенностях поступления и обучения в филиале будут полезны и интересны ученикам 11-х классов и колледжей, а также их родителям.