В филиале Нахимовского военно-морского училища Мурманска пройдёт День открытых дверей

20 апреля в филиале Нахимовского военно-морского училища (г. Мурманск) пройдёт День открытых дверей для родителей (законных представителей), а также кандидатов для поступления на обучение в 5 классы в 2019/2020 учебном году.

В программу Дня открытых дверей включены встречи с командованием училища, преподавателями, собеседования с воспитателями и педагогами-психологами филиала НВМУ (г. Мурманск), будет организована экскурсия. Кандидаты для поступления станут участниками мастер-классов по учебным предметам, занятий дополнительного образования.

Для посещения мероприятия необходимо предварительно пройти электронную регистрацию, выбрав удобную дату посещения. Количество семей, которые могут посетить Дни открытых дверей ограничено, – 80 семей в каждый из указанных выше дней.

Пропуск на территорию филиала НВМУ (г. Мурманск) в указанные дни будет осуществляться только для тех родителей (законных представителей) (не более одного взрослого члена семьи и кандидата для поступления), которые прошли электронную запись. В день проведения мероприятия при регистрации на контрольно-пропускном пункте филиала НВМУ (г. Мурманск) необходимо предъявить паспорт зарегистрированного члена семьи и свидетельство о рождении кандидата.

Мероприятие состоится с 11.00 до 15.00 по адресу: г. Мурманск, ул. Шевченко, 30.