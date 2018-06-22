В филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» проведены учения по ликвидации последствий массовых отключений электроснабжения
По замыслу учений в результате порывистого ветра скоростью более 25 м/сек с мокрым снегом при температуре, близкой к нулевой, было нарушено электроснабжение части потребителей в Кольском районе Мурманской области.
С учётом сложившейся ситуации оперативным штабом Колэнерго было принято решение направить мобильное подразделение из производственного отделения Центральные электрические сети для оказания помощи в восстановлении электроснабжения на территории Северных электрических сетей.
В ходе учений совместными усилиями энергетиков произведено восстановление четырёх условно поврежденных опор линии 6 кВ. На период ремонтно-восстановительных работ для обеспечения потребителей был задействован мобильный резервный источник электроснабжения.
В учениях приняли участие представители ГУ МЧС по Мурманской области.