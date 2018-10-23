Мурманская область. Арктика23.10.18 14:32
В финал Российской национальной премии «Студент года» вышли две студенты из Мурманской области
Определены участники финала Российской национальной премии «Студент года». Региональный отбор всероссийского заочного этапа премии проводило министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области. Заочный этап заключался в оценке резюме кандидатов.
В число финалистов вошли два представителя Мурманской области: студентка Кольского медицинского колледжа Варвара Тихонова в номинации «Доброволец года» и студентка Кандалакшского индустриального колледжа Ксения Башко в номинации «Творческая личность года».
Финал Российской национальной премии «Доброволец года» состоится 7-10 ноября в Астрахани.
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