В финальный этап общероссийского конкурса «Лучшая детская школа искусств» вышли учреждения из Североморска, Мурманска и Полярных Зорей

Определены победители первого тура Общероссийского конкурса «Лучшая детская школа искусств».

Учредитель конкурса – Министерство культуры Российской Федерации. Его участники – детские школы искусств, достигшие высоких результатов в обучении детей, подготовившие лауреатов и дипломантов всероссийских и международных конкурсов; активно принимающие участие в мероприятиях всероссийского и международного уровней; внедряющие авторские методики, инновационные педагогические технологии.

Конкурс проводится в два тура: I – региональный, II тур проводит Министерство культуры Российской Федерации очно в форме выездного ознакомления с деятельностью ДШИ. Организатор регионального этапа – Мурманский колледж искусств.

Для участия во II туре конкурса региональная отборочная комиссия рекомендовала Детскую музыкальную школу имени Э.С. Пастернак из Североморска, Детскую театральную школу г. Мурманска и Детскую школу искусств города Полярные Зори.

Впереди у них подготовка открытой для зрителей презентации результатов работы школы в форме концертного, театрального или выставочного показа на собственной базе с участием выездного жюри.

Дипломантами конкурса стали Детская школа искусств г.Полярный (ЗАТО Александровск) и Детская школа искусств нп.Африканда.