В Финляндии сегодня начинает забастовка работников Почты

В этот понедельник начинается забастовка работников Почты Финляндии. Как заявляет государственный посредник по улаживанию трудовых споров Вуокко Пиеккала, взгляды сторон различаются настолько кардинально, что на согласие рассчитывать не приходится.

О начале забастовки 11 ноября также заявил и профсоюз работников почты и логистической отрасли PAU.

Забастовка продлится две недели. Это означает, что доставка посылок будет запаздывать на несколько дней, а писем – даже на неделю, пишет служба новостей «Yle». Редакция сравнила зарплаты руководителей госкомпаний: самые большие зарплаты у директоров Почты и VR, самые маленькие – у женщин-директоров.

Почтовая забастовка может привести и к задержке пособий. Согласно пенсионному ведомству, в частности, могут запаздывать пособия по безработице, поскольку отправленные клиентами Kela заявления не попадут на рассмотрение вовремя из-за забастовки.

В Кела подчеркивают, что заявления лучше заполнять и отправлять через интернет. Также из-за забастовки могут опаздывать письма с решениями о выдаче пособий.