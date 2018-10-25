В Финляндии вводятся зимние ограничения скорости

Знаки на дорогах будут меняться в течение четверга и пятницы, пишет Yle. До наступления выходных по всей Финляндии будут введены зимние ограничения скоростей. Практически на всех основных магистралях допустимая граница скорости будет понижена.

На шоссейных дорогах скорость будет 80 км/ч, однако в исключительных случаях на трассах с малой интенсивностью движения ограничение может быть 100 км/ч. На некоторых участках дорог лимит скорости будет понижен до 70 и даже 60 км/ч из-за плохого состояния дорожного полотна или большого трафика. На автомагистралях скорость со 120 км/ч понизится до 100 км/ч. Некоторые участки магистралей, однако, на время переходного срока сохранят ограничение в 120 км/ч.