Мурманская область. Арктика04.01.18 13:05
В Гаджиево новый год встретили на обновленной площади
В Гаджиево прошёл праздник, организованный в рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять!». Мероприятие состоялось на обновленной центральной площади города, - она преобразилась благодаря приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды».
Уличное гулянье получилось ярким, душевным и длительным, с танцами и песнями, конкурсами и теплыми поздравлениями от руководства города и флота.
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Последние комментарии
Sergey Kysil
04.01.18 13:16
А кому такое шоу необходимо? Путину, чтобы побольше избирателей собрать к урнам и КОИБам. А вокруг кучи кур один петух красуется.
Роман
04.01.18 10:13
Согласен, вороньё слетается к телу "дряхлеющего" царя зверей. Посмотрел список ЦИК - орлов там не увидел.
Gonshik
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