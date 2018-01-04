В Гаджиево новый год встретили на обновленной площади

В Гаджиево прошёл праздник, организованный в рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять!». Мероприятие состоялось на обновленной центральной площади города, - она преобразилась благодаря приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Уличное гулянье получилось ярким, душевным и длительным, с танцами и песнями, конкурсами и теплыми поздравлениями от руководства города и флота.