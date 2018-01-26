В Гаджиево полицейские оперативно задержали мужчину, подозреваемого в убийстве северянки

24 января в квартире одного из домов по улице Советская города Гаджиево было обнаружено тело женщины, 1985 года рождения. При осмотре места происшествия на теле потерпевшей обнаружены множественные колото-резанные ранения шеи, груди и живота, свидетельствующие об умышленном причинении смерти. Незамедлительно были организованы мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего.

Благодаря грамотно спланированной работе следователей следственного отдела по закрытым административно-территориальным образованиям Мурманской области следственного управления СК России по Мурманской области, следователей-криминалистов следственного управления, совместно с сотрудниками полиции в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), удалось выйти на след и задержать подозреваемого в совершении преступления.

Им оказался 37-летний ранее не судимый мужчина, житель Гаджиево. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу назначен комплекс необходимых экспертиз, выясняются мотивы преступления и полные обстоятельства происшествия, проводятся иные следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы.