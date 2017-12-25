В Гаджиево прошёл первый в истории ЗАТО Александровск бал юнармейцев

22 декабря в Доме офицеров Гаджиево впервые состоялся предновогодний Бал юнармейцев. Участие в нём приняли школьники не только гаджиевского гарнизона, но и соседних ЗАТО - Видяево и Заозёрска, городов, которые роднит принадлежность к Подводным силам Северного флота. Моряки-подводники выступили кураторами отрядов юнармейцев и инициаторами новой традиции.

Первый в истории ЗАТО бал оказался с сюрпризом. Неожиданным и почётным гостем мероприятия стала Александра Григорьевна Сычева - заслуженный учитель РСФСР, первый директор полярнинской школы № 2, вдова контр-адмирала Бориса Сычева, отдавшего 30 лет службе на Кольской флотилии.

Александра Григорьевна приехала в Гаджиево к родственникам и пришла посмотреть на подрастающую смену моряков-североморцев.

С приветствием к юнармейцам обратился контр-адмирал Александр Котенков. Приветствуя юнармейцев, он признался, что вдвойне волнуется, поскольку сегодня не просто дебютное мероприятие, но и своего рода жизненный экзамен перед лицом уважаемого директора школы.

От имени командования Подводными силами Северного флота контр-адмирал Александр Котенков вручил Почётные грамоты лучшим бойцам-юнармейцам.

Под звуки классики пары закружились в вихре вальса. В этот раз юнармейцы были лишь зрителями, не успев освоить все тонкости старинного танца, и с нескрываемой завистью смотрели на старших товарищей. Но и эту, новую для них науку, курсанты обязательно постигнут. Об этом обещало позаботиться командование Подводных сил Северного флота.