В Гаджиево состоялся совместный с Северным флотом общегородской Крестный ход

Два года подряд Крестный ход проходил в Североморске, где находится главный храм флотской епархии, носящий имя святого апостола Андрея. Однако в этом году по инициативе флота, было решено перенести празднование в Гаджиево. Здесь, в славном городе военных моряков-подводников попечением правящего архиерея епископа Митрофана и Фонда помощи экипажам ракетных подводных крейсеров стратегического назначения «Екатеринбург» и «Верхотурье», также построен храм в честь святого апостола.

Крестный ход начался с торжественного построения войск гарнизона на площади им. Льва Матушкина. Во главе шествия офицеры Северного флота пронесли ковчег с частицами мощей святых покровителей воинства и флота: св. апостола Андрея Первозванного, святителя Николая Чудотворца, великомученика Георгия Победоносца, великомученика Димитрия Солунского и св. праведного воина Феодора Ушакова адмирала Флота Российского.

Завершился праздничный день божественной литургией в строящемся храме святого апостола Андрея первозванного.