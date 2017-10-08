В Гаджиево сотрудники полиции раскрыли квартирную кражу, совершенную несколько месяцев назад

В ОМВД России по ЗАТО Александровск несколько месяцев назад обратился житель города Гаджиево с заявлением о краже из квартиры. Неизвестным был похищен ноутбук и золотой перстень, ущерб, причиненный потерпевшему, составил около 21 тысячи рублей.

Проведя необходимые оперативно-розыскные мероприятия, сотрудники уголовного розыска установили, что хищение совершил знакомый потерпевшего, ранее судимый за совершение имущественных преступлений, проникнув в квартиру через форточку.

Мужчина признался в совершенном деянии и пояснил, что ранее бывал в квартире потерпевшего. Когда ему понадобились денежные средства, он решил обокрасть квартиру знакомого. Похищенное имущество он продал, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Подозреваемому в совершении квартирной кражи на период следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.